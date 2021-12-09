Польща змінює правила в’їзду та посилює карантинні обмеження

Нововведення вступають в силу вже з 15 грудня. Правила поширюються на всіх осіб, які в’їжджають на територію Польщі не з країн Шенгенської зони. В тому числі українців. Всі приїжджі зобов’язані надати негативний тест на коронавірус. Його слід зробити не раніше, ніж за 24 години до в’їзду, інакше документ буде вважатися недійсним.





Вже з 15 грудня Польща посилює карантинні обмеження в зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та поширенням нового штаму коронавіруса омікрон. На цьому тлі посилять контроль на кордонах та будуть вимагати негативний тест.

З середи 15 грудня всі громадяни, які потрапляють на територію Польщі не із Шенгенської зони, повинні надати негативний результат тесту на ковід, зроблений не пізніше ніж за добу до в’їзду. Тобто це нововведення стосується українців.

Також посилюються карантинні обмеження для самих поляків. З середини грудня громадський транспорт може бути заповнений лише на три чверті, мова йде лише про сидячі місця. А от ресторани, церкви, кінотеатри та концерти зможуть відвідувати ще менше громадян. До 14 грудня перераховані установи можуть бути заповнені на 50%, а вже з 15 грудня включно не допускається заповнення більш ніж на третину.

Також закриваються дискотеки, клуби та інші танцювальні заклади. Обмеження будуть діяти і в новорічні свята. Допускається влаштування вечірок, але не більше ніж для 100 людей одночасно. Також всіх жителів домогосподарства, де виявлять інфікованого коронавірусом, змусять здавати тест на ковід, навіть якщо ті пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції.

Плануючи поїздку в Польщу, врахуйте нові правила, щоб вимога надати негативний тест не стала сюрпризом та не зіпсувала плани.