Диетолог назвала несколько популярных овощей, которые не желательно есть сырыми: будут проблемы со щитовидкой

С детства все знают, что свежие овощи и фрукты – это то, что нужно есть каждый день и в достаточном количестве. Мол это и о здоровье и о хорошем самочувствии. В овощах, особенно сезонных, есть много витаминов и микроэлементов, которые жизненно необходимы для нормального функционирования организма.





Но оказывается, не все овощи приносят пользу. По крайней мере, в свежем (сыром) виде. Диетолог рассказала, какие овощи лучше немного подержать на пару, чтобы потом не испытывать проблем со щитовидной железой.

Речь о капусте, редисе и ряде других популярных овощей

Диетолог Светлана Фус ошеломила заявлением, что некоторые виды овощей не рекомендуется часто употреблять в сыром виде. Речь о крестоцветных, то есть разные виды капусты, редиска, рукола, шпинат и т.д. В большом количестве эти овощи негативно влияют на щитовидку, они провоцируют выработку в ней гормонов и как следствие могут спровоцировать образование оксалатных камней.

Конечно, салат из свежей капусты или редиса хочется всем, и ничего не будет от одной порции в день, но злоупотреблять не стоит. Чтобы польза от этих овощей была максимальной, употребляйте их предварительно немного приварив или подержав на пару.

Овощи очень полезны для организма

Ну а все остальные овощи можно и нужно есть на регулярной основе. В овощах много кальция, магния, натрия и других элементов, положительно влияющих на нервную систему, сердечно-сосудистую, иммунную и пищевую.

Если вы не любите овощи или не чувствуете после них сытости можно придумывать разнообразные блюда. Главное не переваривать овощи, чтобы они не потеряли питательные вещества. Идеально, если овощи в ваших блюдах “al dente”.