Замена пластиковых пакетов: сколько придется платить за экологичные аналоги

Уже с 10 декабря пластиковые пакеты станут платными. В это значит, что украинцам придется тратить до 3 гривен за каждый пакетик, который раньше был бесплатным. Такая ситуация мало кого устраивает, поэтому украинцы активно ищут более дешевые аналоги. Читайте дальше, чтобы узнать, что может заменить пластик и сколько придется платить.





Экомешок

Экомешки – отличная замена привычным пакетам из полиэтилена. Их производят с натуральных или синтетических материалов. Они удобные в использовании и долговечные, при условии правильного использования.

Главное преимущество экомешка – возможность сэкономить и помочь в сохранении природы. По подсчетам на пакеты из полиэтилена мы тратим около 400 гривен на год. Это не так уже много, но если можно сэкономить, то почему бы и нет. Стоимость экомешка составляет от 9 до 200 гривен. Цена зависит от материала, дизайна, бренда и тому подобного. Купить такую сумку можно в любом супермаркете или онлайн.

Авоська

Авоська – плетенная из ниток сетка. Она была широко распространена в СССР. Теперь авоськи снова в моде. Стоимость трендовой сетки, которая выдерживает около 10 кг, составит от 60 до 100 гривен. Купить авоську можно онлайн или в ближайшем супермаркете.

Бумажные пакеты

Это самый доступный аналог полиэтилену. Сейчас предлагаются бумажные пакеты, рассчитанные на большой вес. Они ничуть не хуже полиэтиленовых. Конечно, стоят они дороже, а значит, окупятся только при многоразовом использовании. Стоимость бумажного пакета около 15 гривен.

Тканевые мешочки

Такой вариант подойдет для сыпких продуктов, а также овощей и фруктов. Тканевые мешочки более прочные и прослужат не один месяц и даже год. Стоимость за единицу стартует от 63 гривен. Также предлагаются наборы, средняя цена на три единицы – 200 гривен.

Сколько будут стоить одноразовые пластиковые пакеты

Кабмин сформировал минимальные расценки за один пластиковый пакет. Таким образом пакет без ручек и боковых складок будет стоить 2 гривны. Пакет без ручек и со складками или с ручками и без складок обойдется в 2,5 гривны. Пакет с ручками и боковыми складками – 3 гривны.

При этом за продавцами остается право повысить стоимость. Так или иначе, придется искать аналоги. С 2023 года государство планирует ограничить производство одноразовых пакетов, в том числе сверхтонких, которые пока разрешены для упаковки мяса, рыбы и сыпучих продуктов.