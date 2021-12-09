Перед Новым годом эти продукты значительно подорожают: чем лучше запастись наперед?

Каждый год перед зимними праздниками украинцы массово скупаются продуктами к праздничному столу. Так как праздников много, то и продуктов нужно немало. В супермаркетах наблюдаются безумные очереди, а еще безумные цены. К сожалению, в то время, когда вся Европа перед праздниками делает скидки и акции, в Украине наоборот поднимают цены. Иногда чуть ли не в два раза.





Так вот, в этом году повышение будет существенным, ведь сейчас стремительно растет курс доллара, а падение гривни провоцирует подорожание импортных продуктов. Помимо этого подорожание электроэнергии и газа провоцирует рост цен на разнообразную сельскохозяйственную, фермерскую и другие виды продукции.

Что стоит купить уже сейчас, чтобы потом не переплачивать лишние средства? Рассказываем.

Алкоголь, бакалея и крупы можно покупать уже

Ну какой Новый год без шампанского, салата оливье или бутербродов с красной икрой? Если и вы такого мнения, можете уже постепенно скупать основные ингредиенты к данным блюдам.

Икра, зеленый горошек или консервированная кукуруза, все это постоит к праздникам и не испортится. Сейчас уместно будет купить и алкогольные напитки, ведь поближе к Новому году цены сильно возрастут. Можно приобрести и газировку, или например крупы. Гречка, сахар, рис, макароны – цены планируют повышать минимум на 10-15%.

Если же покупать сейчас, то в некоторых торговых сетях можно найти хорошие скидки. За акционными предложениями в разных супермаркетах можно следить онлайн в специальных приложениях.

Обратите внимание на срок годности

Главное не увлечься и не накупить продуктов, которые не дождутся Нового года и Рождества. Хорошо смотрите на срок годности и условия хранения того или иного продукта, чтобы зимние праздники не превратились в проблему.