Владельцы квартир и домов будут платить еще больше налогов за “лишние” квадратные метры

В Украине есть так называемый налог “на роскошь”. Он касается всех владеющих жильем, которое по меркам государства слишком большое и должно облагаться налогом. От недавна платить налоги нужно еще и за владение автомобилем премиум-класса. Это такое авто, которому нет еще и 5 лет, и который стоит более 2,25 миллионов гривен.





Что касается “лишней площади”, то все, что больше, чем 60 м2 (для квартир), и все, что больше, чем 120 м2 (для домов) государство считает роскошью и просит заплатить за эту роскошь налог. В некоторых регионах этот налог составляет 90 грн за каждый лишний м2. Каждая область определяет самостоятельно какой размер налога устанавливать. Эту миссию государство передало органам местного самоуправления.

Но оказывается и этих сборов мало. Роскошь должна облагаться налогом еще больше… Рассказываем о недавнем обновлении.

25 000 сверху к основной сумме налога

Тем, кто владеет автомобилем, который отвечает всем вышеупомянутым критериям, нужно будет заплатить 25 000 грн до основного налога. Такое же взыскание касается и тех, кто владеет квартирой площадью более 300 м2 или домом площадью более 500 м2. Владельцы такого жилья попадают на довольно “круглую сумму”. Все это отбивает любое желание иметь, многими желанный, просторный дом.

Налоги будут платить не только владельцы большого жилья

Вскоре в Украине могут ввести новый законопроект, согласно которому будет облагаться налогом любая покупка, касающаяся движимого и недвижимого имущества. 18% от стоимости квартиры или машины будут платить те, кто не сможет предоставить официальный документ об источнике доходов. В первую очередь это касается безработных, и тех, кто получает минимальную зарплату.