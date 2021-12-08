25 000 грн зверху: власники квартир і будинків платитимуть ще більші податки за “зайві” квадратні метри

В Україні є так званий податок “на розкіш”. Він стосується всіх хто володіє житлом, яке за мірками держави є надто великим і має оподатковуватися. Віднедавна платити податки треба ще й за володіння автомобілем преміум-класу. Це така автівка, якій немає ще й 5 років, та яка коштує більше як 2,25 мільйона гривень.





Що ж до “зайвої площі”, то все що більше, як 60 м2 (для квартир), та все, що більше, як 120 м2 (для будинків) держава вважає розкішшю і просить заплатити за цю розкіш податок. В деяких регіонах цей податок сягає 90 грн. за кожен зайвий м2. Кожна область визначає самостійно, який розмір податку встановлювати. Цю місію держава передала органам місцевого самоврядування.

Та виявляється й цих сум замало. Розкіш має оподатковуватися ще більше… Розповідаємо про нещодавнє оновлення.

25 000 зверху до основної суми податку

Тим хто володіє автомобілем, який відповідає всім вищезгаданим критеріям потрібно буде заплатити 25 000 грн. до основного податку. Таке саме стягнення стосується й тих, хто володіє квартирою площею понад 300 м2, або будинком площею понад 500 м2. Власники такого житла попадають на досить “кругленьку суму”. Все це відбиває будь-яке бажання мати багатьма омріяну простору домівку.

Податки платитимуть не лише власники великого житла

Незабаром в Україні можуть запровадити новий законопроєкт, згідно з яким оподатковуватиметься будь-яка покупка, яка стосується рухомого і нерухомого майна. 18% від вартості квартири або машини платитимуть ті, хто не зможе надати офіційний документ про джерело доходів. В першу чергу це стосуватиметься безробітних, та тих хто отримує мінімальну зарплату.