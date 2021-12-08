Украинцы могут выйти на пенсию без стажа: названы условия

Украинцы, у которых недостаточно лет стажа, могут выйти на пенсию. Однако для этого нужно выполнить несколько условий.





С каждым годом пенсионный возраст для украинцев повышают. Требования к количеству лет стажа тоже растут. Например, чтобы выйти на пенсию в 2021 году, понадобится минимум 28 лет стажа.

А вот чтобы выйти на заслуженный отдых в 2022 году, понадобится уже 29 лет официального трудоустройства. Постепенно пенсионный возраст будет повышаться. Так, чтобы выйти на заслуженный отдых в 2028 году потребуется минимум 35 лет стажа.

Те, у кого нет минимального количества лет стажа, также могут выйти на пенсию. Но для них разработаны специальные условия

Граждане с недостающим количеством лет стажа имеют право на оформление социальной пенсии. В 2021 году базовая выплата составляет 1934 гривны. Гражданин может продолжать работать, пока не накопит необходимое количество лет стажа. Но такой вариант подходит только если не хватает нескольких лет. Согласитесь, если человеку требуется еще 15 или больше лет стажа для выхода на пенсию, а ему уже за 60, то это точно не лучшее решение. Докупить недостающие годы стажа. Это недешевое удовольствие. Покупка стажа подразумевает оплату ЕСВ за все недостающие месяцы. Такой вариант подходит только если вам не хватает нескольких месяцев или лет стажа.

Последний вариант советуют тем гражданам, которые работали неофициально в Украине или легально за границей, но не оплачивали налоги в своей стране. Также этот вариант возможен, когда определенные годы работы невозможно подтвердить.

В любом случае граждане без необходимо стажа не останутся без пенсии. Но даже наличие необходимо стажа не гарантирует высокую пенсию. Лучше уже сейчас начать откладывать на будущее или заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.