Українці можуть вийти на пенсію без стажу: названо умови

Українці, які не мають необхідних років стажу, все одно можуть вийти на пенсію. Однак для цього необхідно виконати кілька умов.





Щороку пенсійний вік для українців підвищують. Вимоги до кількості років стажу також зростають. Наприклад, щоб вийти на пенсію у 2021 році знадобиться щонайменше 28 років стажу.

А ось, щоб вийти на заслужений відпочинок у 2022 році знадобиться вже 29 років офіційного працевлаштування. Поступово пенсійний вік підвищуватиметься. Так, щоб вийти на заслужений відпочинок у 2028 році, знадобиться щонайменше 35 років стажу.

Ті, хто не має мінімальної кількості років стажу, також можуть вийти на пенсію. Але для них розроблено спеціальні умови.

Громадяни з недостатньою кількістю років стажу мають право оформити соціальну пенсію. У 2021 році базова виплата становить 1934 гривні. Громадянин може продовжувати працювати, доки накопичить необхідну кількість років стажу. Але такий варіант підходить лише якщо не вистачає кількох років. Погодьтеся, якщо людині потрібно ще 15 або більше років стажу для виходу на пенсію, а йому вже за 60, то це точно не найкраще рішення. Докупити недостатні роки стажу. Це недешеве задоволення. Купівля стажу передбачає оплату ЄСВ за всі місяці, яких не вистачає. Такий варіант підходить лише якщо вам бракує кількох місяців чи років стажу.

Останній варіант радять тим громадянам, які працювали неофіційно в Україні чи офіційно за кордоном, але не сплачували податки у своїй країні. Також цей варіант можливий, коли певні роки роботи неможливо підтвердити.

У будь-якому випадку громадяни без стажу не залишаться без пенсії. Але навіть наявність необхідного стажу не гарантує високу пенсію. Краще вже зараз почати відкладати на майбутнє чи укласти договір із недержавним пенсійним фондом.