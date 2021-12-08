Курс долара може побити всі рекорди: прогноз Кабінету Міністрів

До кінця 2022 року курс долара може зрости до 29,9 грн. Такого не було з початку 2015 року, коли ситуація на сході України спровокувала рекордну девальвацію. Середній курс на 2022 рік становитиме 29 гривень за долар. Це негативний прогноз. Позитивніший передбачає середній курс долара на 2022 рік на рівні 28 гривень.





Такий прогноз дає Мінекономіки. Для підготовки документа відомство опитало експертів фінансової галузі. На підставі їхньої думки сформували два сценарії на 2022 рік з мінімальним та максимальним курсом.

Ці дані дозволили зробити усереднений прогноз.

мінімальний курс до кінця 2022 року може бути на рівні 26 грн за долар, середньорічний – 26, 50 грн;

максимальний курс на рівні 29,9 грн до кінця року, середньорічний – 29 грн;

медіанний прогнозується на рівні 27,8 грн., а середній на 2022 рік – 28,1 грн.

При цьому у держбюджеті середньорічний курс закладено на рівні 28,7 грн. Ймовірно, його навмисне завищили, щоб поповнити бюджет країни. Адже курс долара впливає на багато сфер:

надходження кредитів та платежі (маються на увазі кредити МВФ та виплата зовнішніх боргів у валюті);

надходження від митниці (що вищий курс, тим більше отримає держава);

експортна виручка (чим вищий курс, тим вищий дохід та тим більше податків сплатять українські компанії).

Ймовірно, влада навмисне завищує курс, щоб не повторилася ситуація 2019 року, коли були проблеми з бюджетом через скорочення доходів митниці.

Не слід забувати, що дуже дорогий долар негативно впливає на економічну ситуацію. Зростання курсу пришвидшить темпи інфляції. Частково це пов’язано з тим, що 25% споживчого кошика українця – це імпортні товари. Також валюта впливає на вартість нерухомості, транспорту та техніки.