Курс доллара может побить все рекорды: прогноз Кабинета министров

К концу 2022 года курс доллара может вырасти до 29,9 грн. Такого не было с начала 2015 года – когда ситуация на востоке Украины спровоцировала рекордную девальвацию. Средний курс на 2022 год составит 29 гривен за доллар. Это при худшем раскладе. Более положительный прогноз предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 28 гривен.





Такой прогноз дает Минэкономики. Для подготовки документа ведомство опрашивало экспертов финансовой отрасли. На основании их мнения сформировали два сценария на 2022 год с минимальным и максимальным курсом.

Эти данные позволили сделать средний прогноз.

Минимальная ставка до конца 2022 года может составлять 26 грн за доллар, среднегодовая ставка 26,50 грн.

Максимальная ставка на конец года 29,9 грн, среднегодовой курс- 29 грн.

Медиана прогнозируется на уровне 27,8 грн, среднегодовая на 2022 год – 28,1 грн.

При этом среднегодовая ставка в госбюджет установлена ​​на уровне 28,7 грн. Вероятно, он был переоценен с целью пополнения бюджета страны. Ведь курс доллара влияет на многие области:

поступление кредитов и платежи (имеются в виду кредиты МВФ и выплата внешних долгов в валюте);

доходы в госбюджет с таможни (чем выше курс, тем выгоднее государству);

экспортная выручка (чем выше курс, тем выше доход и тем больше налогов уплатят украинские компании).

Вероятно, власти умышленно завышают курс, чтобы не повторилась ситуация 2019 года, когда были проблемы с бюджетом из-за сокращения доходов таможни.

Не стоит забывать, что слишком дорогой доллар негативно влияет на экономическую ситуацию. Рост курса ускорят темпы инфляции. Отчасти это связано с тем, что 25% потребительской корзины украинца – это импортные товары. Также валюта влияет на стоимость недвижимости, транспорта и техники.