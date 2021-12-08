Українцям можуть повернути частину сплачених податків: що потрібно зробити

Чи знаєте ви, що всі платники податків можуть розраховувати на повернення грошей. Йдеться про витрати на освіту, іпотеку, покупку транспорту на біопаливі, страховку та благодійність. Щоб компенсувати частину витрат, потрібно написати заяву до податкової за місцем реєстрації.





Право повернення грошей передбачається Податковим кодексом. Кошти надійдуть протягом двох місяців з моменту подання заяви на банківську картку, яку слід вписати в заяву.

Щоб повернути частину податків, треба відповідати низці вимог:

мати громадянство України;

бути офіційно працевлаштованим, тобто сплачувати податок із зарплати;

витратити гроші в компаніях України (під це підпадають такі категорії, як освіта, іпотека, купівля авто на біопаливі, страховка).

Повернути можна не більше 18% від суми витрати. Але не варто забувати, що ви не зможете повернути більше суми сплачених податків на місяць. Тобто 18% білої зарплати на місяць.

Крім заяви потрібно додати:

заповнену декларацію;

документ про підтвердження витрат.

Гроші надійдуть на банківську картку протягом 60 робочих днів.

Якими податками оподатковуються українці

Усі українці, які працюють легально, сплачують податки. Якщо точніше, то відрахування із зарплати спрямовує до податкової працедавець. Із зарплати стягується 22% ЄСВ, 18% податку на дохід та 1,5% військового збору.

ЄСВ сплачується до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування. Ці гроші формують майбутню пенсію, також із них виплачують лікарняні та виплати при втраті роботи.

А ось податок на прибуток, тобто 18%, ділять між собою місцевий і державний бюджети. Ці гроші витрачаються на медицину, армію, освіту, заробіток бюджетникам та інші потреби на загальнодержавному рівні. Військовий збір повинен використовуватись на потреби армії, але він потрапляє до загального держбюджету.