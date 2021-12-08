Нова схема обману з “вакцинальною тисячею”: як не стати жертвою шахраїв

Шахраї активізувалися на тлі планів держави виплатити всім вакцинованим тисячу гривень. Наразі вони активно розсилають повідомлення та електронні листи від імені МОЗ.





Головна мета шахраїв – заволодіти персональними даними українців. Вони розраховують на неуважність та довірливість громадян. Про це у брифінгу розповів голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У листі шахраї розповідають про можливість отримати тисячу гривень за дві дози вакцини від коронавірусу. Щоб отримати гроші, вони просять номер банківської картки та секретні дані. Зрозуміло, що нічим добрим це не закінчиться. З великою ймовірністю шахраї обчистять ваш банківський рахунок.

Насправді МОЗ не розсилає жодної інформації. На 1000 гривень можуть розраховувати ті, хто пройшов повний курс вакцинації, зареєстрованими в Україні вакцинами. Гроші виплатять автоматично через додаток «Дія». Тобто писати заяву чи тим більше давати дані банківської картки не треба. Справа в тому, що українцям виплатять віртуальні гроші. Їх не можна буде перевести в готівку.

Передбачається, що віртуальну тисячу можна буде витратити у низці закладів: театр, кінотеатр, концертні зали, спортивні центри, музеї.

Нагадаємо, що “вакцинальна тисяча” – це ініціатива президента України Володимира Зеленського. На думку політиків, такий крок дозволить мотивувати українців вакцинуватися від коронавірусу.

Влада попереджає, не можна довірити смс-повідомленням або листам на електронній пошті. МОЗ не причетне до розсилки. До того ж фахівці постійно повторюють, що за жодних обставин не можна називати термін дії банківської картки та тризначний код на обороті картки. Пам’ятайте, що навіть співробітники банків ніколи не запитують карти. Будьте уважні та дотримуйтесь рекомендацій, тільки так ви зможете захистити себе та свої гроші.