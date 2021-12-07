Магнитные бури в декабре: как защититься

Весь декабрь 2021 года будут наблюдаться геомагнитные всплески. Они будут не слишком ощутимыми, но у метеозависимых может ухудшиться самочувствие.





С 3 по 6 декабря ожидается существенный всплеск. Затем солнечная активность повысится 12 декабря, уже 13 она перерастет в слабый шторм и полностью закончится до 14 декабря.

Затем ожидается еще один всплеск на солнце, на этот раз более существенный. Он придется на 17-19 декабря. На католическое Рождество Солнце еще раз покажет свой характер. 24-25 декабря стоит ожидать геомагнитного всплеска средней силы. В эти дни у людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшиться самочувствие.

Как пережить солнечную активность

Хоть в декабре не будет сильных магнитных бурь, метеозависимым стоит заранее приготовиться. Врачи рекомендуют побольше гулять на свежем воздухе, отказаться от курения и спиртного, напитков, содержащих кофеин, а также хорошо выспаться.

Людям с хроническими заболеваниями и проблемами сердечно-сосудистой системы рекомендуется иметь под рукой привычное лекарство, чтобы стабилизировать состояние. Если состояние здоровья стремительно ухудшится, немедленно вызывайте скорую или позвоните своему врачу.