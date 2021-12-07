Приватбанк списывает все деньги с карт, включая кредитки: что происходит

Клиент Приватбанка пожаловался на автоматическое списание денег со всех карт. Средства сняли как с зарплатной карты, так и личные деньги с кредитки.





Украинец уверен, что деньги списали незаконно по задолженности относительно которой еще идет расследование. Вся проблема началась с тех пор, как мужчина предоставил в банк документы для снижения процентной ставки.

По словам клиента деньги с карточки списали полностью в счет вымышленной задолженности. Пока ведется расследование мнимой задолженности и результатов еще нет. А вот операторы горячей линии ничего существенного не сказали. Они отмазываются стандартными фразами и переадресовывают звонок друг на друга.

В свою очередь, Приватбанк оправдывается тем, что клиент может рассчитывать на особые условия по процентам. Речь идет о военнослужащих, для которых могут меняться такие виды начислений:

штрафы за просрочку;

проценты по кредитам;

по кредитным картам по программе потребительского кредитования на счетах ЧП.

Банк пообещал побеседовать с оператором, который предоставил клиенту неточные данные.

Отметим, что лица, которые используют карты по назначению, платят налоги и вовремя платят по кредитам, могут не волноваться относительно своих средств на картах.