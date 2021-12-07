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Приватбанк списує всі гроші з карток, включаючи кредитки: що відбувається

07.12.2021
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Клієнт ПриватБанку поскаржився на автоматичне списання грошей з усіх карток. Кошти списали як із зарплатної картки, так і особисті гроші з кредитки.


Українець стверджує, що гроші зняли за заборгованістю щодо якої ще триває розслідування. Сам клієнт цю заборгованість вважає незаконною. Вся проблема почалася з того часу, як чоловік надав у банк документи для зниження процентної ставки.

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За словами клієнта, гроші з картки списали повністю в рахунок вигаданої заборгованості. Поки що йде розслідування і результатів ще немає. А ось оператори гарячої лінії нічого суттєвого не сказали. Вони відмазуються стандартними фразами та переадресовують дзвінок один на одного.

У свою чергу, Приватбанк виправдовується тим, що клієнт може розраховувати на особливі умови за відсотками. Йдеться про військовослужбовців, котрим можуть змінюватися такі види нарахувань:

  • штрафи за прострочення;
  • відсотки за кредитами;
  • за кредитними картками за програмою споживчого кредитування на рахунках ПП.

Банк пообіцяв поговорити з оператором, який надав клієнту неточну інформацію.

Зазначимо, що особи, які використовують карти за призначенням, платять податки та вчасно виплачують кредити, можуть не хвилюватися щодо своїх коштів на картах.

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07.12.2021
1 хвилина на прочитання

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