Чи падатиме гривня після Нового року: прогнози експертів

Експерти рекомендують купувати долари та утримувати доларові накопичення.





Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян вважає, що з Нового року гривня стрімко впаде. За словами експерта, стан національної валюти зараз сильно залежить від відносин із сусідніми країнами, подіями навколо енергетичної кризи, ситуації з розповсюдженням нової мутації коронавірусу та дій НБУ щодо використання золотовалютних резервів для стабілізації курсу валют.

Фахівець зазначає, що інвестори та прості громадяни не повинні сліпо вірити у прогноз зростання гривні. Варто розуміти, що наслідки інфляції в першу чергу завдадуть удару споживачам. Враховуючи спірну ситуацію, краще тримати накопичення в доларах.

Не слід забувати, що новий кредит МВФ спровокує подорожчання газу після закінчення опалювального сезону. Виходить, що купівельна спроможність населення знизиться та почнеться стрімкий відтік грошей від банківського сектора. Це спричинить падіння гривні відносно долара.

Водночас фахівці вважають, що ближче до кінця 2022 року долар зміцниться, а от євро, єни та юані поповзуть униз. Поточний рік яскраво продемонстрував, що навіть несприятливі обставини не здатні завдати серйозного удару по гривні, але й значного зміцнення позицій вітчизняної валюти чекати не варто. Також стрімке зростання долара очікується вже з початку 2022 року. Частково на це вплине закупівля газу за вищими цінами, що спричинить підвищення попиту на валюту.