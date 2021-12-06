От 10 000 до 20 000 грн: стало известно, сколько украинцев будут иметь в декабре такую ​​пенсию

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум. В таком случае автоматически возрастают пенсии и зарплата. Минимальная зарплата в Украине выросла с 6000 до 6500, в то время как некоторая пенсия повысилась сразу на 800 гривен.





К сожалению речь не обо всех пенсионерах, а лишь незначительной их части. Речь о тех лицах, которым удалось получить максимальную пенсию, что составляет почти 19 000 грн, а таких в Украине 4,5%. Кстати, уже в 2020-м максимальная пенсия пересечет отметку в 20 000 грн. Все остальные категории пенсионеров тоже получили доплаты, но в кардинально других суммах.

Почти полмиллиона украинцев теперь имеют пенсию выше 10 000 грн

Благодаря декабрьским повышениям выросла доля лиц, имеющих в месяц более 10 000 грн пенсии. Это категория граждан, которые получают средние и выше среднего размеры выплат. Им досчитали примерно по 500 грн, поэтому количество лиц с такой пенсией составляет почти полмиллиона. Если быть более точным, то 471 000.

Все остальные граждане получают значительно меньшие суммы. Приблизительно 40% украинцев имеют пенсию в размере 3000-5000 грн, небольшая часть получает обновленную минимальную пенсию в размере 2600 грн. Ну и все остальные, имеют наименьшую пенсию, минимальную, которая едва достигает 1900 грн.

В 2022 году количество украинцев со средней пенсией вырастет

В Министерстве социальной политики уверяют, что в 2022 году запланирован ряд повышений. В связи с этим возрастет количество получающих пенсию в размере от 3000 до 5000 грн. Те граждане, которым исполнилось 70 лет, почти все должны получать не менее 4000 грн.