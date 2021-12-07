Украли собственные и кредитные деньги: клиентка ПриватБанка уверена, что это сделали сотрудники банка

Неоднократно случались неприятности, когда у людей исчезали с карточек все деньги. Очень тяжело, когда воруют последние деньги, а еще труднее, если воруют кредитный лимит. Ведь тогда лицо автоматически становится еще и должником, и мало того, что остается без денег, так еще и надо отдавать банку долг вместе с процентами.





Подобное постигло женщину, являющуюся клиенткой ПриватБанка. Потерпевшая рассказала свою историю на специальном форуме Министерства финансов. Оказывается, женщина обвиняет во всем банк, ведь уверена, что больше никто и нигде не мог видеть ее личных данных.

Украли все, а также кредитные средства

У женщины сняли и кредитные, и собственные средства. Потерпевшая не отдает долг и на него начисляются проценты. Женщина уверена, мошенник или работает в банке, или сотрудники учреждения передали аферистам данные ее карт, ведь больше никто их не мог видеть.

В самом банке на подобное заявление отреагировали категорично. Мол для сотрудников данная информация недоступна. Из финансового учреждения личные данные клиентов просочиться не могли. Также, в службе безопасности банка отмечают, что нужно более серьезно заботиться о безопасности своих карт.

Никому не разглашать пароль, а при пользовании банкоматом прикрывать клавиатуру рукой.

Завести отдельный финансовый номер, к которому прикрепить все карты. И никому его не сообщать.

Установите минимальные лимиты на снятие наличных и онлайн-оплаты. Если вам нужно снять большую сумму, вы можете изменить лимит за несколько секунд в мобильном банкинге.

Не рассказывайте по телефону никакой личной информации псевдо банковским работникам. Ведь часто именно таким образом мошенники получают ту информацию, которая им нужна, чтобы украсть деньги.

Запомните, работники банка не звонят клиентам. Иногда это могут быть разве что консультанты, рассказывающие информацию о различных акциях или новых возможностях.