Польша внедряет новые правила для заробитчан: что поменяется

В Польше почти не осталось предприятий, где бы не были трудоустроены украинцы.





Четыре с пяти украинских граждан выбирают для работы Польшу только потому, что там их труд оценивают намного выше, чем в Украине за аналогичную работу. Об этом рассказал гендиректор компании из трудоустройства Gremi Personal Томаш Богданевич.

Экономика Польши сильно зависит от украинцев. Чтобы граждане Украины и дальше приезжали работать в Польшу, необходимо упрощение процесса трудоустройства и повышение заработной платы. В противном случае заробитчане будут искать альтернативные варианты.

С января 2022 года в Польше поднимут минимальную ставку оплаты труда в час. Получится, что в среднем украинцы будут получать на 2 тысячи гривен больше. Сегодня на среднестатистической фабрике или ферме украинец может заработать от 25 до 40 тыс. гривен.

Кстати, даже при том, что в Польше сейчас трудоустроено рекордное число украинцев, все равно ощущается дефицит рабочей силы. Этой осенью это было особо заметно.

Куда украинцы едут на работу чаще всего

Самые популярные страны среди трудовых мигрантов из Украины – Германия, Польша и Чехия. Мужчины чаще едут в Канаду и Британию, а женщины – в Испанию и Италию.

Результаты опросов украинцев позволяют понять, какие страны пользуются популярность, так:

треть украинцев готова работать в Германии;

почти столько же в Польше;

каждый пятый украинец готов ехать в Чехию;

каждый шестой – Италию;

один из десяти готов трудоустроится в Канаде или Британии;

каждый двенадцатый респондент готов работать в Израиле, России или Испании.

Но даже при том, что Польша занимает позицию лидера, трудоустроиться не так просто. В частности, от украинцев все чаще требуют знания польского языка и опыт работы.