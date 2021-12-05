Польща впроваджує нові правила для заробітчан: що зміниться

У Польщі вже немає жодного великого підприємства, де не працевлаштовані українці.





Чотири з п’яти українських громадян обирають для роботи саме Польщу через те, що їм готові платити більше, ніж в Україні. Про це розповів гендиректор компанії із працевлаштування Gremi Personal Томаш Богданович.

Економіка Польщі дуже залежить від українців. Щоб громадяни України й надалі обирали цю країну для роботи, потрібне спрощення процесу працевлаштування та підвищення заробітної плати. Інакше заробітчани шукатимуть альтернативні варіанти.

З січня 2022 року у Польщі піднімуть мінімальну погодинну ставку оплати праці. Вийде, що українцям платитимуть у середньому на 2 тисячі гривень більше. Сьогодні на середньостатистичній фабриці чи заводі українець може заробити від 25 до 40 тис. гривень.

До речі, навіть попри те, що у Польщі зараз працевлаштована рекордна кількість українців, робочої сили все одно не вистачає. Цієї осені відчувався суттєвий дефіцит робочих рук.

Куди українці їдуть на роботу найчастіше

Найпопулярнішими країнами серед трудових мігрантів з України є Німеччина, Польща та Чехія. Чоловіки частіше їдуть до Канади та Британії, а жінки – до Іспанії та Італії.

Результати опитувань українців дозволяють зрозуміти, які країни користуються популярністю, так:

третина українців готова працювати у Німеччині;

майже стільки ж у Польщі;

кожен п’ятий українець готовий їхати до Чехії;

кожен шостий – Італію;

один із десяти готовий працевлаштуватися у Канаді чи Британії;

кожен дванадцятий респондент хоче працювати в Ізраїлі, Росії чи Іспанії.

Але навіть при тому, що Польща посідає позицію лідера, працевлаштуватися не так просто. Зокрема, від українців все частіше вимагають знання польської мови та досвід роботи.