Польща впроваджує нові правила для заробітчан: що зміниться
У Польщі вже немає жодного великого підприємства, де не працевлаштовані українці.
Чотири з п’яти українських громадян обирають для роботи саме Польщу через те, що їм готові платити більше, ніж в Україні. Про це розповів гендиректор компанії із працевлаштування Gremi Personal Томаш Богданович.
Економіка Польщі дуже залежить від українців. Щоб громадяни України й надалі обирали цю країну для роботи, потрібне спрощення процесу працевлаштування та підвищення заробітної плати. Інакше заробітчани шукатимуть альтернативні варіанти.
З січня 2022 року у Польщі піднімуть мінімальну погодинну ставку оплати праці. Вийде, що українцям платитимуть у середньому на 2 тисячі гривень більше. Сьогодні на середньостатистичній фабриці чи заводі українець може заробити від 25 до 40 тис. гривень.
До речі, навіть попри те, що у Польщі зараз працевлаштована рекордна кількість українців, робочої сили все одно не вистачає. Цієї осені відчувався суттєвий дефіцит робочих рук.
Куди українці їдуть на роботу найчастіше
Найпопулярнішими країнами серед трудових мігрантів з України є Німеччина, Польща та Чехія. Чоловіки частіше їдуть до Канади та Британії, а жінки – до Іспанії та Італії.
Результати опитувань українців дозволяють зрозуміти, які країни користуються популярністю, так:
- третина українців готова працювати у Німеччині;
- майже стільки ж у Польщі;
- кожен п’ятий українець готовий їхати до Чехії;
- кожен шостий – Італію;
- один із десяти готовий працевлаштуватися у Канаді чи Британії;
- кожен дванадцятий респондент хоче працювати в Ізраїлі, Росії чи Іспанії.
Але навіть при тому, що Польща посідає позицію лідера, працевлаштуватися не так просто. Зокрема, від українців все частіше вимагають знання польської мови та досвід роботи.
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