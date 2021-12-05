Германия стала доступной для заробитчан: почему украинцы массово ринулись в эту страну

Многие годы подряд украинцы активно ездят на работу в другие страны. В лидерах остается Польша, где все более менее просто, есть много вакансий и не очень строгие требования относительно трудоустройства. Польша нравится украинцам большим наличием краткосрочной работы, на несколько месяцев.





Остальные европейские страны менее подобное практикуют. К примеру, в Италию или Испанию чаще едут на несколько лет, в Чехию хотя бы на 6 месяцев, а в Германию и вовсе боятся, ведь официально трудоустроиться там очень тяжело, а нелегалом работать часто невыгодно. Но в последнее время что-то пошло не так, и все больше украинцев уезжает именно в Германию. Что изменилось?

Причин несколько

На самом деле, в Германии действительно увеличилось число свободных вакансий, где ждут иностранцев и украинцев в том числе. Все в связи с пандемией, но ждут немцы медицинский и обслуживающий персонал. Востребованностью пользуются водители, сварщики и строители. Но все не так-то просто.

Приехать по биометрическим документам и просто начать работать и дальше не совсем возможно. Следует открывать рабочую визу, а в идеале подписывать контракт с потенциальным работодателем. Те украинцы, которым удалось уехать, уверяют, что сейчас найти немецкого работодателя, который готов заключить договор, намного проще, чем это было несколько лет назад.

Также многим подходит и несколько иной способ. Люди работают длительное время в Польше или Латвии, а затем делают визу Van Der Elst Visa по которой можно поехать на работу в Федеративную республику.

ФРГ чаще выбирает молодежь

Украинцы чаще стали выезжать в Германию еще и потому, что сейчас у людей больше доступа к информации, больше возможностей. Есть немало компаний-посредников, которые помогают трудоустроиться и легализоваться. Поэтому молодые и амбициозные отказываются от Польши в пользу других европейских стран. Тем у кого есть профильное образование и большое желание реализовать себя заграницей, действительно сейчас проще попасть в Германию, чем это было еще 10 лет назад.