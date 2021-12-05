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Бортпроводница рассказала, как увеличить шансы на выживание в случае авиакатастрофы

05.12.2021
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В случае чрезвычайной ситуации на борту самолета, необходимо действовать строго по инструкции, которую озвучивают в начале полета. Надувать спасательный жилет можно только после того, как покинете самолет. По словам стюардессы, если самолет пойдет под воду, а вы уже надули жилет, то утонете еще до того как покинете воздушное судно.


Бывший пилот самолета гражданской авиации отметил, что после надувания жилет особым образом фиксирует шею. Он достаточно жесткий, а значит существенно ограничит движения. Специфика жилета предусматривает защиту. Если человек потеряет сознание, то жесткий верх жилета не даст ему утонуть. А вот в ограниченном пространстве и при спешке твердый фиксатор шеи будет только мешать. Только представьте, как пара сотен человек в панике и с ограниченными движениями пытаются выбраться из самолета.

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Специалисты советуют надевать жилет непосредственно перед выходом из самолета возле аварийной двери. Надувать жилет лучше на улице или перед выходом. Стоит прислушиваться к указаниям бортпроводников.

К слову, в 1996 году в Эфиопии произошла крупная авиакатастрофа. Самолет совершил аварийное приземление на воду. В результате происшествия погибло 125 человек. Причина в том, что все они надули жилет внутри салона, в то время как воздушное судно погружалось под воду. Если б они соблюдали инструкции и надули жилеты после того как покинули самолет, то шансов выжить у них было бы гораздо больше.

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05.12.2021
1 хвилина на прочитання

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