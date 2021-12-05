Бортпровідниця розповіла, як збільшити шанси на виживання у разі авіакатастрофи

У разі надзвичайної ситуації на борту літака необхідно діяти чітко за інструкцією, яку озвучують на початку польоту. Надувати рятувальний жилет можна тільки після того, як покинете літак. За словами стюардеси, якщо літак піде під воду, а ви вже надули жилет, то потонете ще до того, як залишите повітряне судно.





Колишній пілот літака цивільної авіації зазначив, що після надування жилет особливим чином фіксує шию. Він досить жорсткий, а значить суттєво обмежить рухи. Специфіка жилета передбачає захист. Тобто, якщо людина знепритомніє, то жорсткий верх жилета не дасть їй потонути. А ось в обмеженому просторі і при поспіху твердий фіксатор шиї лише заважатиме. Тільки уявіть, як пара сотень людей у паніці та з обмеженими рухами намагаються вибратися з літака.

Фахівці радять одягати жилет безпосередньо перед виходом із літака біля аварійних дверей. Надувати жилет краще на вулиці або перед виходом. Варто дослухатися до вказівок бортпровідників.

До речі, 1996 року в Ефіопії відбулася велика авіакатастрофа. Літак здійснив аварійне приземлення на воду. Внаслідок пригоди загинуло 125 людей. Причина в тому, що всі вони надули жилет усередині салону, тоді як повітряне судно занурювалося під воду. Якби вони дотримувалися інструкцій і надули жилети після того, як залишили літак, то шансів вижити у них було б набагато більше.