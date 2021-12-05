С 10 декабря одноразовые пакеты станут платными: сколько придется платить

Депутаты Верховной Рады еще вначале июня поддержали закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». 10 декабря нововведения вступают в силу. Читайте дальше, чтобы узнать, сколько придется платить за каждый пакетик, который раньше был бесплатным.





Статья 3 вышеупомянутого закона говорит, что пластиковые пакеты могут распространяться только платно. Получается, что с 10 декабря придется доплачивать за каждый пакетик. Кабмин уже сформировал новые расценки. Каждый пакет в форме рукава с дном, открытой горловиной и толщиной от 50 микрометров обойдется минимум в 2 гривны.

Точная стоимость зависит от параметров пакета:

2 гривны за пакетик без складок по бокам и ручек;

2,5 гривны за пакет со складками, но без ручек или с ручками, но без складок;

3 гривны за пакет с ручками и боковыми складками.

Это минимальные цены, установленные государством. Продавцам дают право поднять стоимость. Смысл такого нововведения в том, чтобы заставить украинцев отказаться от пластика. Хотя, пока не будет предложена достойная альтернатива, такое изменение может стать проблемой и лишней статьей расходов.

В то же время не запрещены биоразлагаемые и сверхтонкие пакеты с шириной до 22,5 см. Их пока можно использовать для упаковки рыбы, мяса и сыпучих продуктов. До конца 2022 года они будут оставаться бесплатными. Власти предполагают, что за год будут найдены альтернативные варианты.

Платить придется не только в супермаркетах, нововведение касается все розничных точек продажи. При этом контролировать выполнение будет Госпродпотребслужба, но как именно пока неизвестно.