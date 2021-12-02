С 1 декабря налоги в Украине выросли: сколько теперь придется платить?

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум, а вместе с ним минимальная зарплата, пенсии и налоги. Если раньше прожиточный минимум составлял 2294 гривны, то сейчас это 2393 грн (а для трудоспособных 2481 грн).





Минимальная зарплата с 6000 выросла до 6500, а минимальная пенсия с 1854 до 1934, в то время как максимальная пенсия увеличилась почти на 800 гривен и составляет 19340 грн.

Есть еще и другая “минималка”, для лиц, вышедших на пенсию в 60 лет при наличии необходимого стажа. Такие лица получают по 2600 вместо 2400. Выросли и налоги. Сколько теперь придется отдавать из собственных карманов? Рассказываем.

Налоги выросли для физических лиц предпринимателей первой и второй группы

Выросли абсолютно все налоги. И в первую очередь единственный социальный взнос, привязанный к зарплате, что рассчитывается как 22% от ее размера. Если точнее, то:

Минимальный единый социальный взнос вырос на 110 грн – с 1320 до 1340 грн. Максимальный вырос почти на 2000 грн, и составляет чуть больше 21 000 грн. Единый налог первой группы вырос на 20 грн, с 260 до 280 грн. Единый налог для второй группы вырос на 200 грн, с 1200 до 1400 грн.

Напомним, что уже весной украинцев ждет очередная индексация зарплат и пенсий и очередное повышение прожиточного минимума, а как следствие налогов. Также эксперты заявляют, что данную текущую надбавку украинцы не сильно почувствуют, ведь резко начала обесцениваться гривна. Доллар, который несколько недель назад стоил 26 гривен, “прыгнул” до 27,27 (по состоянию на 2 декабря).

Это спровоцирует рост цен на продукты, в первую очередь импортные. И как следствие этих добавленных 500 грн к зарплате, или тем более 80 грн к пенсии, никто просто не почувствует.