Українці обурені: з 1-го грудня сума одного з головних податкових платежів зросте майже на 2000 грн

Українці радіють, адже з початком зими зросла й мінімальна заробітна плата. З 6000 грн. вона зросла до 6500. Звісно, це без сплати податків, адже “чистими” українці отримують близько 5000 грн. Зросла й пенсія — мінімальна майже на 80 грн., тоді як максимальна на 800.





Однак разом із ростом цих виплат, зростуть й розміри податків. Відповідно віддаватимуть українці також більше. Дехто платитиме майже на 2000 грн. більше, ніж до цього моменту.

Зросте розмір єдиного соціального внеску

Мова про один з найголовніших податків — єдиний соціальний внесок, який прив’язаний до розміру зарплати та обчислюється, як 22% від її розміру. Відтак, якщо до сьогодні власники мінімальної зарплати віддавали 1320 грн., то тепер віддаватимуть на 110 грн. більше, а саме 1430 грн. Нехитрі підрахунки демонструють той факт, що підвищення зарплати українці відчують явно не на 500 грн. Що ж до максимального ЄСВ, то він зросте майже на 2000 грн., а саме з 19 800 до 21450 грн.

Вже у березні наступного року відбудеться черговий стрибок прожиткового мінімуму, а відтак зарплати і пенсії. Логічно, що розмір податку знову зросте. Це логічна закономірність, тож сильно обурюватися з цього приводу немає сенсу.

До слова, мінімальна пенсія тепер становить 2600 грн

В Україні є кілька видів пенсійних виплат. Мінімальна у розмірі 1854 гривні, яку отримують ті хто не повністю виконав умови страхового стажу. І мінімальна у розмірі 2600 для тих, хто вийшов на пенсію у 60 маючи весь необхідний стаж. Так от, донедавна ці громадяни отримували по 2400 грн., і лише зараз, у грудні виплати перерахували і людям нараховуватимуть на 200 грн. більше.