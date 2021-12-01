Нужен ли антибиотик при ангине: Комаровский дал окончательный ответ

Зимой мы чаще болеем. Холод, сырость, сезонные вирусы все это снижает иммунитет и делает нас уязвимыми. Гораздо чаще зимой болеют и дети, которые в детском саду или школе постоянно контактируют с большим количеством сверстников, и делятся разнообразными бактериями. Одним из популярных зимних болезней является ангина. И здесь люди делятся на два лагеря.





Одни сразу же бегут к врачу за рецептом и антибиотиками, другие уверены, что чая из малины и обильного питья будет достаточно. Где же правда? Врач Комаровский подробно объяснил, как правильно поступать при ангине.

В большинстве случаев антибиотик нужен

Несмотря на то, что Комаровский не большой поклонник антибиотиков, в данном случае он не отвергает тот факт, чтобы без них организм не справится, а еще получит серьезные осложнения. Антибиотики нужны, если ангина вызвана стрептококком, а это случается в 90% случаев. Реже возбудителем выступает стафилококк. Явный признак того, что антибиотики нужны, воспалительные процессы на миндалинах. Они краснеют, отекают и покрываются белым налетом или крапинками.

Взрослым в таком случае антибиотик можно колоть, детям категорически нет. Для детей предусмотрены различные суспензии или таблетки. Одним полосканием горла в данном случае не обойтись, ведь стрептококковая инфекция способна давать серьезные осложнения. Следовательно, у многих из-за неправильного лечения ангины, ухудшается слух, появляются другие проблемы, которые потом могут остаться с нами на всю жизнь.

Малиновый чай тоже нужен

Конечно, обильное питье, чаи из малины все это неотъемлемая часть любого лечения. Организм должен получать много жидкости, чтобы с ней быстрее вышли вирусы, бактерии и токсины. Но одним только чайком лечиться можно далеко не всегда.