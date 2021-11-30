Українка спробувала зареєструвати фальшиві документи у додатку «Дія»

Додаток «Дія», який дозволяє українцям завантажувати свої документи в електронному вигляді, має велику популярність. Але, на жаль, разом із нею приходять і проблеми. Наприклад, нещодавно українка спробувала зареєструвати у додатку фальшиві документи та була за це оштрафована. Крім штрафу, їй також доведеться сплатити вартість експертизи.





Невдала спроба обману

Як повідомляють джерела, Калуський міський суд Івано-Франківської області оштрафував громадянку З., яка придбала фальшиве посвідчення водія у Instagram. Вона спробувала зареєструвати його у «Дія», і саме це привернуло увагу правоохоронних органів. Крім штрафу в розмірі п’яти тисяч ста гривень, їй також доведеться сплатити дві тисячі гривень за проведення експертиз.

Під час судового засідання жінка розповіла, що побачила в соціальній мережі повідомлення про виготовлення фальшивого посвідчення водія. Потім вона зв’язалася зі злочинцями, передавши їм свої фотографії та паспортні дані. У злочині жінка зізналася, попросила суд не карати її надто суворо та висловила щире каяття.

Як ми вже писали, уродженець Волинської області отримав рік умовно за підроблений сертифікат про вакцинацію. Свою провину чоловік визнав.

За його словами, він спілкувався з продавцем, який запевнив його, що підроблений документ повністю відповідатиме вимогам оригіналу, і, зокрема, він зможе перетнути з ним польсько-український кордон. Телефоном йому докладно розповіли про все, що необхідно для отримання підробленого свідоцтва про вакцинацію. Після цього він спілкувався із продавцем за допомогою месенджера Viber.

Чоловік віддав шахраю 1200 гривень, а також надав свої паспортні дані та копії необхідних документів.