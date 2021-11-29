Шмигаль пообіцяв виділити на квартири українцям 20 млрд. гривень: хто може розраховувати

Питання з житлом для учасників бойових дій планують закрити у 2022 році. Для цього з бюджету буде виділено 20 млрд. гривень. Про це Денис Шмигаль повідомив на пресконференції під час свого останнього візиту до Луганської області.





Питання підійматися на розгляд вже не раз. Також депутати Верховної Ради кілька разів переглядали бюджет на житло. Спочатку було прийнято рішення і затверджено витратити 20 млн., потім суму збільшили до 5,5 млрд. гривень, тепер до 20 млрд.

Кого потрібно забезпечити житлом в першу чергу

Станом на сьогодні близько 4000 тисяч сімей вже кілька років стоять у черзі на отримання житла. Це сім’ї ветеранів АТО / ООС, які належать до категорії внутрішньо переміщених осіб. Українська фінансова житлова компанія повинна приступити до роботи в кінці 2021 року. Уряд країни буде особисто контролювати виконання програми.

У чому буде полягати робота фінансової компанії? По-перше, вона повинна правильно акумулювати виділені гроші й розпорядиться ними так, щоб одержали ключі від квартир:

бюджетники;

сім’ї загиблих військових і захисників цілісності України

лікарі;

військові.

При цьому не будуть відкладати з видачею ключів сім’ям. Планується, що в новому 2022 році заселяти людей будуть у швидких темпах.

Проблема житла для ВПО йде дуже гостро. Головним завданням в найближчому майбутньому є її вирішення. Це питання буде закрите протягом року. Сім’ї будуть розселені по 11 регіонах. Більш детально про реалізацію програми буде відомо в новому році, коли вона почне функціонувати.

Гроші в бюджеті є, їх вже виділили. Тепер важливо грамотно запустити розроблену програму і розселити 4000 українських сімей.