Украинка попыталась зарегистрировать фальшивые документы в приложении «Дія»

Приложение «Дія», которое позволяет украинцам загружать свои документы в электронном виде, пользуется большой популярностью. Но, к сожалению, вместе с ней приходят и проблемы. Например, недавно украинка попыталась зарегистрировать в приложении фальшивые документы и была за это оштрафована. Помимо штрафа, ей также придется оплатить экспертизу.





Неудачная попытка обмана

Как сообщают источники, Калушский городской суд Ивано-Франковськой области оштрафовал гражданку З., которая приобрела фальшивое удостоверение водителя в Instagram. Она попыталась зарегистрировать его в «Дія», и именно это привлекло внимание правоохранительных органов. Помимо штрафа в размере пяти тысяч ста гривен, ей также придется заплатить две тысячи гривен за проведение экспертиз.

Во время судебного заседания женщина рассказала, что увидела в социальной сети сообщение об изготовлении фальшивого водительского удостоверения. Затем она связалась с преступниками, передав им свои фотографии и паспортные данные. В преступлении женщина призналась, попросила суд не наказывать ее слишком строго и выразила искреннее раскаяние.

Как мы писали ранее, уроженец Волынской области получил год условно за поддельный сертификат о вакцинации. Свою вину мужчина признал.

По его словам, он общался с продавцом, который заверил его, что поддельный документ будет полностью соответствовать требованиям оригинала, и, в частности, он сможет пересечь с ним польско-украинскую границу. По телефону ему подробно рассказали обо всем, что необходимо для получения поддельного свидетельства о вакцинации. После этого он общался с продавцом с помощью мессенджера Viber.

Мужчина отдал мошеннику 1200 гривен, а также предоставил свои паспортные данные и копии необходимых документов.