Від завтра українці отримуватимуть пенсію у іншому розмірі: кому доплатять майже 1000 гривень?

Вже з 1-го грудня в Україні стартує перерахунок пенсій. Підвищення стосуватимуться абсолютно усіх категорій населення, незалежно від статусу, наявності чи відсутності пільг, страхового стажу тощо.





Річ у тім, що зросте прожитковий мінімум, а це завжди тягне за собою підвищення мінімальної зарплати і пенсії. Відтак, останні зростуть на дуже різні суми. Тут вже враховуватимуть індивідуальну ситуацію кожного. Одним дорахують по 70-80 гривень, іншим по 300-400, а найбільші щасливчики отримають відразу по 800 грн. зверху до щомісячної пенсії.

Розмір надбавки обраховується в залежності від розміру пенсії

В Україні різні пенсії. Так, на жаль більшість населення отримує мінімальну виплату, розміром у 1854 гривні. Трішки більша “мінімалка” сягає 2400 і до речі з грудня вона зросте до 2600. Середня пенсія коливається в межах 3000-5000 грн, а є ще й максимальна, яка є пропорційною десятьом мінімальним і станом на сьогодні це 18 540 грн.

Так от, в той час як до мінімальної дорахують близько 80 грн., до максимальної одразу 800 грн. Середні пенсії зростуть на 300-400 грн.

На початку 2022-го відбудеться черговий перерахунок

Українцям не варто звикати до тих цифр, які вони побачать на своїх рахунках у грудні, адже вже буквально через 1-2 місяці відбудеться черговий перерахунок і пенсія знову зросте.

Загалом, на 2022 рік заплановано більше 10 підвищень. Вони стосуватимуться ветеранів АТО, військовослужбовців, тих хто втратив годувальника в зоні антитерористичної операції, а також вікова категорія 75-80 років. Останнім в жовтні дорахують по 300 грн. до пенсії і виплачуватимуться вони на постійній основі.