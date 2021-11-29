На українців чекає перегляд тарифів на газ: хто почне платити менше

Як повідомляють в уряді, у нашій країні вже з грудня перерахують тарифи на постачання газу. Дехто почне платити менше. При цьому облгази пропонують свій варіант перегляду, яким вони піднімуть ціни в кілька разів.





Нові тарифи за газ

Як відомо, платіжка за доставку газу формується за простим принципом: обсяг газу, який ви витратили з жовтня минулого року до жовтня нинішнього, ділиться на дванадцять і множиться на тариф за доставку. Саме стільки ви маєте заплатити за те, що вам постачають “блакитне паливо”.

Згідно з новим законопроектом, ті українці, які витратили за період з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року більше газу, ніж за відповідний період наступного року, зможуть заплатити менше. Однак можливим це буде лише в тому випадку, якщо облгази не зможуть підвищити тарифи, або подібне рішення не буде узгоджено НКРЕКУ.

Зазначимо, що в рамках запуску повноцінного ринку газу в нашій країні було розділено постачальників газу і тих компаній, які його продають. Це стандарт усіх країн Євросоюзу, який тепер запроваджено і в нас. Продавати газ може будь-яка компанія, яка має відповідну ліцензію. Після введення абонентської плати ті, хто витрачає взимку більшу кількість енергетичних ресурсів, наприклад, опалює газовим котлом більшу площу нерухомості, повинні платити набагато більше, ніж раніше.

Слід зазначити, що, як ми писали раніше, багато компаній взагалі відмовилися від будь-яких місячних тарифів і залишили дійсними лише річні пропозиції. Наприклад, це стосується компаній, які виступають під спільним брендом “Твій Газзбут”. У лідера ринку компанії «Нафтогаз України» також немає місячних пропозицій. Це зроблено з тієї причини, що за рік платити виходить дешевше та вигідніше.