Ситуация в стране критическая: в Минсоцполитики заявили, что половина украинцев не получат пенсионные выплаты

В Украине пенсия довольно скудная. Особенно, если анализировать минимальную выплату, а это 1856 гривен. По сути, за эти средства можно купить либо еду, либо оплатить коммуналку (и то, может не хватить). Украинцы научились выживать и с этим мизером, однако в скором времени может не стать и его.





В Министерстве социальной политики сообщили, что пенсионная реформа вступает в действие. Уже со следующего года требования к стажу возрастут. Если сейчас для выхода на пенсию нужно иметь 28 лет стажа, то в 2022 – это уже 29 лет. Затем 30, 31 и завершится рост в 2028 году на отметке 35 лет. Конечно, это отсеет часть украинцев, претендующих на пенсию в 60 лет.

В лучшем случае они выйдут на заслуженный отдых в 63 или 65 лет. Ну и в критической ситуации трудоустроенные не официально. “Догнать” хотя бы минимальный стаж им будет нереально.

Более 50% украинцев будут без пенсии

Анализируя официальную статистику, можно увидеть очень нелестные цифры. Более 50% современной молодежи, а именно возрастная категория 20-35 лет, работают не официально. Им вряд ли удастся наработать минимальный стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Конечно же можно докупить недостающие годы, но суммы безумные.

Один год обойдется примерно в 25 000 гривен (это по состоянию на 2021 год). Подобной опцией воспользуются возможно те, кому уже в следующем году исполнится 60, но из-за изменения требований к стажу им не хватит 1 года.

Возможно, удастся заработать пенсию другим путем



Чтобы через 20-30 лет в Украине не случился настоящий коллапс, в Правительстве уже думают о внедрении системы добровольных накоплений. Таким образом, те, кто работает неофициально или заграницей, смогут самостоятельно накапливать и зарабатывать себе хотя бы на минимальные пенсионные выплаты.

Как все будет происходить, сообщат примерно в 2023 году.