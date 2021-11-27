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Жителя КНДР розстріляють за контрабанду та продаж «Гри в кальмара»

27.11.2021
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Громадянина Північної Кореї було засуджено до страти за контрабанду та розповсюдження копій південнокорейського серіалу «Гра в кальмара». А ті, хто дивився, сядуть до в’язниці.


Справа в тому, що в Північній Кореї заборонено розповсюдження контенту з Південної Кореї, США та інших капіталістичних країн. Крім того, влада неодноразово критикувала «Гру в кальмара» за сюжет та ідею.

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Проте волелюбні північні корейці все одно хочуть скуштувати заборонений плід. Один із таких привіз до країни серіал контрабандою. Шоу було записано на SD-картах із метою продажу.

Але ця історія стала відома (у Північній Кореї доноси явище поширене) правоохоронцям. Нещасного впіймали, був суд, чоловіка засудили до розстрілу. Крім того, постраждали й глядачі. Студент, який купив SD-карту із серіалом, засуджений до довічного ув’язнення. Друзів, які дивилися шоу разом із ним, посадять на 5 років.

Також буде покарано всіх співробітників навчального закладу, де навчалися неблагонадійні студенти. Їх звільнять, виключать із партії і, можливо, відправлять на примусові роботи на шахти.

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27.11.2021
1 хвилина на прочитання

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