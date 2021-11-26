По 20 000 гривен: кому из украинцев перед Новым годом перепадет такой бонус от государства?

Уже спустя считанные дни начинается первый день зимы. В этом году декабря ждет много украинцев, ведь именно тогда начнется обещанное повышение зарплат и пенсий.





Вырастет прожиточный минимум, в скором времени он составит 2 393 гривны, а значит, вырастет минимальная зарплата с 6000 до 6500. А еще пенсии: минимальная, средняя и максимальная. Максимальная достигнет 20 000 гривен, правда получает такую ​​сумму только 3% украинцев.

Предусматривается и ряд других доплат

Поднимут и минимальные выплаты. Те, кто получает минимальную пенсию размером в 1854 гривны, будут получать по 1934 грн. Вместо 2400 по 2600 получат пенсионеры, выходящие в этом году на пенсию, и имеющие весь необходимый стаж и возраст.

Кроме этого, именно в декабре досчитают доплату за каждый сверхурочно проработанный год. А еще добавляем 400 гривен, которые в октябре насчитали тем кому за 75, и в результате лицо, имеющее максимальную пенсию и получившие еще эти две доплаты, получит 20 270 гривен. Довольно хорошая сумма, чтобы достойно встретить Новый год и Рождество.

В Украине заработать на максимальную пенсию могут не все

Даже при большом желании заработать на максимальную пенсию не удастся минимум 50-60% украинцев. Банально всем не хватит высокооплачиваемых должностей. Для того чтобы ваша пенсия выглядела, как 10 минимальных, весь рабочий стаж, а это 30 или 35 лет соответственно, нужно получить на должности, где зарплата в несколько раз выше средней по Украине. В основном это судьи, руководители, прокуроры, директора, то есть “верхушки” тех или иных организаций.

Тем кому не удалось сразу же после получения диплома трудоустроиться на высокую должность, государство предлагает заработать на хорошую пенсию другим путем. К примеру, делать добровольные взносы в так называемые аналоги Пенсионного фонда. Подобная система может заработать уже через 1-2 года.