Пенсии будут считаться по-новому: уже в следующем году украинцев ждут кардинальные изменения

Украинцы уже десятки лет платят страховые взносы, накапливают стаж и тем самым зарабатывают себе на пенсию. Так было всегда, но совсем скоро все может измениться в корне.





Украинская молодежь и люди, еще не достигшие пенсионного возраста, будут иметь возможность вносить взносы в так называемые аналоги Пенсионных фондов независимо от того, официально ли они трудоустроены или нет. Все для того, чтобы дать возможность современному поколению заработать на пенсию, ведь, как говорит статистика, около 60% современных 30-летних лиц не будут иметь пенсии, потому что получают зарплату “в конверте” или и вовсе выбрали зарубежные заработки.

Система заработает уже в следующем году

Ожидается, что новая система заработает уже в следующем году. Стать ее участником смогут все, и те, кто трудоустроен официально, и те, кто не работает или работает сам на себя или ездит за границу. Если речь идет об официально трудоустроенных, то платежи они будут делить совместно с работодателем.

Ожидается, что сумма будет несущественной. Приблизительно 1% от зарплаты в месяц. В 2023 году работодатель будет платить 1%, в 2024 — 1,5%, а в 2024 — 2%. Государство со своей стороны будет начислять на счет клиента такую ​​же сумму и тем самым по достижению пенсионного возраста лицо будет получать сразу две пенсии. Ту, которую получают и сегодняшние пенсионеры, и ту, которую вы самостоятельно накопите благодаря новой системе.

Те, кто не трудоустроен, будет платить все суммы взносов самостоятельно. По предварительным подсчетам сумма выходит около 2 долларов в день. Столько же досчитает государство, и ждать старости будет уже не так страшно.

В правительстве отметили, что те люди, которые уже на пенсии дополнительно накапливать деньги не смогут.