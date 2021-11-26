Пенсії нараховуватимуть по-новому: вже у наступному році українців чекають кардинальні зміни

Українці вже десятки років сплачують страхові внески, накопичують стаж і тим самим заробляють собі на пенсію. Так було завжди, однак зовсім скоро все може докорінно змінитися.





Українська молодь та люди, які ще не досягли пенсійного віку матимуть можливість робити внески у так звані аналоги Пенсійних фондів незалежно від того чи офіційно вони працевлаштовані, чи ні. Все за для того, щоб дати можливість сучасному поколінню заробити на пенсію, адже як каже статистика, близько 60% сучасних 30-річних осіб не матимуть пенсії, через те, що отримують зарплату “в конверті” або й зовсім вибрали закордонні заробітки.

Система запрацює вже у наступному році

Очікується, що нова система запрацює вже у наступному році. Стати її учасником зможуть всі, і ті хто працевлаштований офіційно, і ті хто не працює або працює сам на себе чи їздить закордон. Якщо мова про офіційно працевлаштованих, то платіж вони ділитимуть спільно з роботодавцем.

Сума буде несуттєвою – приблизно 1% від зарплати у місяць. У 2023 році, роботодавець платитиме 1%, у 2024 — 1,5%, а у 2024 — 2%. Держава зі свого боку нараховуватиме на рахунок клієнта таку ж суму і тим самим по досягненню пенсійного віку, особа отримуватиме одразу дві пенсії. Ту, яку отримують й сьогоднішні пенсіонери, і ту яку вона самостійно накопичить завдяки новій системі.

Ті хто не працевлаштований платитиме всі суми внесків самостійно. За попередніми підрахунками сума виходить близько 2 доларів у день. Стільки ж дорахує держава, і чекати старості буде вже не так страшно.

В уряді зауважили, що ті люди які вже на пенсії додатково накопичувати гроші не зможуть.