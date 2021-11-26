Сидів посеред бананів: в популярній торговій мережі виявили найотруйнішого павука у світі

Погодьтеся, рідко хто задумується про можливі укуси отруйних комах, чи павуків роблячи покупки в супермаркетах. Здавалося б, це не джунглі і навіть не екзотичний ринок. Супермаркети великих торгових мереж — це максимальна цивілізація, порядок і чистота. Та виявляється, що не завжди.





Небезпека може очікувати там, де її найбільше не чекаєш. Наприклад, у ящику з бананами. Молодий чоловік вибираючи в’язку бананів помітив на одному із них дивний кокон із павутиння, з котрого виглядала лапа павука. Покупець сфотографував це видовище, і передав знахідку працівникам супермаркету. Згодом, виявилося, що на банані був живий павук — один з найотруйніших у світі.

Все відбувалося у супермаркеті торгової мережі Tesco

Інцидент трапився не в Україні, а у англійському місті Істборн. Однак таке може статися будь-де, адже мова про так званого “бананового” павука, який може мігрувати по всьому світу разом зі свіжими бананами. Павук дуже небезпечний, адже від його укусу різко піднімається артеріальний тиск, починається сильний озноб, ускладнене дихання та болюча неконтрольована ерекція у чоловіків. Нерідко, після укусів люди потрапляють у лікарню і навіть реанімацію.

В Англії це вже не перший випадок коли люди виявляли серед продуктів даного павука. Кілька років тому павук вкусив шеф-кухаря одного з англійських пабів. Той знайшов його серед продуктів і захотів викинути, думаючи що істота мертва. Але виявилось, що павук живий. Потерпілий розповів, що укус дуже болючий, а наслідки дуже плачевні. Чоловіку довелося кілька днів провести під наглядом медиків.

На щастя в Україні подібних випадків не було, однак до бананів в супермаркетах рекомендуємо приглядатися уважніше.