Половина українців міряє тиск неправильно: лікар Комаровський все пояснив

Практично кожна люди похилого віку має проблеми з артеріальним тиском. Тиск підвищений і в результаті понад 70% українців у віці 50+ мусять кожен день починати з такої процедури, як вимірювання тиску і обов’язкового приймання 1-2 таблеток.





Наукові дослідження та соціальні опитування показують, що гіпертонія щороку “молодшає”. З підвищеним тиском стикаються 40-річні, 30-річні і навіть 20-річні особи.

Та виявляється не всі вміють правильно виміряти тиск, і як наслідок інколи побачивши некоректні результати можуть просто себе накрутити. Лікар Комаровський розповів, які помилки люди роблять найчастіше.

Щоб коректно виміряти тиск до процедури потрібно підготуватися

Одне діло, якщо особа має постійні проблеми з тиском. І зовсім інше, якщо у вас погане самопочуття і ви підозрюєте гіпертонію. Щоб дійсно підтвердити або виключити цю проблему, треба правильно виміряти тиск. І ось, як не можна цього робити:

Не можна міряти тиск при повному сечовому міхурі. Як би дивно це не звучало, але цей фактор впливає на результати. Тиск буде на кілька пунктів вищим.

Зранку тиск потрібно міряти не раніше ніж через 30 хвилин після пробудження.

Не можна міряти тиск, якщо ви тільки що повернулися з прогулянки, піднімалися по сходах, були активними, чи перенервували. Дайте собі 30 хвилин, щоб повністю заспокоїтися та розслабитися.

Не можна міряти тиск, якщо ви в надто збудженому стані. Сильна злість, чи стрес.

Не можна одягати манжету поверх одягу, лише на оголену руку.

Якщо ж не дотримуватися зазначеного можна даремно розхвилюватися побачивши у себе підвищений тиск. А для чого робити проблему там де її немає.

Якщо тиск нестабільний — зверніться до лікаря

Якщо з тиском таки є проблеми і ви приймаєте ліки та вони не допомагають — зверніться до лікаря. Комаровський заявляє, що сучасна медицина легко вирішує цю проблему, важливо просто знайти свого медика.