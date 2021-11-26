Лук начинает стремительно дорожать: какие еще овощи будут бить ценовые рекорды?

С началом холодного времени годы на украинских рынках и в супермаркетах начинают резко дорожать овощи и фрукты. И если последние можно покупать реже, то без лука, картофеля или капусты среднестатистическая украинская семья обходиться не может.





Несмотря на то, что в Украине большое количество фермеров и большинство овощей не являются импортными, но цена на них все же увеличивается. И вот лук начинает удивлять ценниками. Эксперты заявляют, что это только начало. Будет дорожать и другая сельскохозяйственная продукция.

Лук пересек отметку в 10 грн. за килограмм

Еще несколько дней назад, в большинстве супермаркетов, а тем более на рынках, лук стоил по 8 грн за килограмм. Речь об отборном овоще, в то время как мелкие сорта можно было приобрести и за 4-5 грн за килограмм. Но на днях цена резко подпрыгнула до 10 грн, а кое-где и до 12. Эксперты заявляют, что сейчас только начинается тот период, когда все овощи начнут резко дорожать. Следовательно, за месяц цена лука может увеличиться вдвое, а то и втрое. Все зависит от запасов, имеющихся у поставщиков.

Кроме нее, будет дорожать капуста, красная свекла, а еще картофель. Среди других фермерских продуктов. Удивляющие стоимостью отмечают сало и молочку. Сало уже побило все рекорды и стоит больше отборного мяса. В настоящее время цена сала превышает 170 грн/кг. Фермеры это объясняют тем, что выращивать мясные породы свиней гораздо выгоднее и быстрее. А вот выращивание сальных пород – это сплошной ущерб.

Яйца тоже дорожают

Ну и аналогичная ситуация с куриными яйцами. Осенью и зимой куры несут гораздо меньше яиц, чем летом. Спрос превышает предложение, и как следствие цена зашкаливает.