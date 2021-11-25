12 раз будут повышать пенсию в 2022 году: сколько в результате получат украинцы?

Следующий год станет богатым пенсионными повышениями. Пересчитают выплаты более десяти раз. Об этом сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная. Она заявляет, что все запланированные надбавки состоятся, ведь деньги в бюджет уже заложены и ничего не должно помешать реализации запланированных повышений.





Целых 12 раз будут перечисляться выплаты. Повышения будут происходить почти каждый месяц. Правда, глубоко ошибаются те, кто считает, что все 12 повышений будут касаться абсолютно всех категорий населения. На самом деле каждого коснется максимум 3-4 перерасчета, но и это очень даже неплохо.

Кому, когда и сколько досчитают?

Новый 2022 год начнется сразу с приятного. Доплату к пенсии досчитают пострадавшим при ликвидации Чернобыльской катастрофы и тем у кого врожденная инвалидность. Следующими станут лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый стаж. Они получат минимальную пенсию в новом амплуа – 2600 грн вместо 2400.

Далее в апреле и октябре пройдут очередные перерасчеты прожиточного минимума, и как следствие зарплат и пенсий. В конце 2022 минимальная пенсия должна пересечь отметку в 2000 грн, а максимальная будет превышать 20 000 грн.

Также в октябре по 300 грн надбавки получат пенсионеры, которым исполнилось 70-75 лет. В этом году по 400 грн доплатили тем кому 75+ и по 500 тем кому 85+. В 2022 году существенно вырастет средняя пенсия. С 3000 грн она поднимется до 4000 грн. В Пенсионном фонде утверждают, что количество лиц, которые получат такой размер выплат, ежегодно растет. В следующем году это будет почти 40% от общего количества пенсионеров в стране.

Вырастут выплаты и для тех, кто потерял кормильцев или близких родственников в зоне АТО. Претендуют на выплату жены/мужья, или мама/папа пенсионного возраста.