У клиентов Ощадбанка исчезают деньги и все вполне законно

О разнообразных мошеннических схемах уже давно всем известно. Преступники каким-то образом узнают данные банковских карт и воруют у людей все деньги. Нередко воруют деньги, которые являются кредитным лимитом, поэтому в результате жертва автоматически становится еще и должником.





Однако в полный ступор можно упасть, если деньги с карты исчезают вполне законно. За услуги, однозначно прописанные где-то мельчайшим шрифтом. Подобное случилось с клиентом Ощадбанка, у которого банк снял более 700 грн, и, конечно, не собирается их возвращать.

Клиент банка поделился своей ситуацией в социальных сетях

О данном инциденте стало известно, когда клиент Ощадбанка решил осветить ее на общее обозрение. Оказывается, мужчина отдал свою карточку маме, чтобы женщина могла рассчитываться в магазине безналично.

Предварительно на балансе было 1000 гривен и все бы ничего, если бы через несколько месяцев мужчина не проверил случайно баланс заметив, что со счета было списано 700 грн. Карточкой мама не пользовалась и не рассчитывалась, поэтому мужчина заподозрил мошеннические схемы.

Позвонив по телефону в Ощадбанк, он выяснил, что деньги списались самим банком за обслуживание неактивного счета. Мол картой никто не пользовался больше года, а при таких условиях с карты будут списываться ежемесячно по 100 грн, пока баланс не станет нулевым. В минус при этом клиент не уйдет.

Чтобы такого не случилось, нужно по крайней мере раз в год совершать транзакцию

Менеджер горячей линии объяснила мужчине, что, чтобы не было этой комиссии, нужно хоть раз в год пополнить мобильный с карты, или рассчитаться ею в магазине. Что же касается этих 700 грн, то списаны они были законно и вернуть их невозможно.

Мужчина решил, что его опыт может быть полезен другим, поэтому если имеете неактивные счета в Ощадбанке, убедитесь, что за их содержание банк не списывает ваши средства.