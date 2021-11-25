Українці бояться їхати до Польщі: названо основні страхи заробітчан

Відомо, що мешканці нашої країни часто виїжджають до Польщі на заробітки. Тим не менш, далеко не все так райдужно. Названо основні страхи українських заробітчан. Чого саме бояться наші співвітчизники?





Страхи заробітчан

Більшість влаштована в Польщі легально — або принаймні про це свідчить статистика. Головний із трьох страхів — небезпека бути ошуканими, повернувшись додому без заробітку. Інші страхи — нелегальне працевлаштування та відсутність можливості продовжити перебування в Польщі.

Щодо причин, через які заробітчани працюють за кордоном, то для переважної більшості — 80,6% — основним чинником є ​​економічний. При цьому багато хто їде з польськими робочими візами до Німеччини, де українцям платять набагато більше.

При цьому в Німеччині українці працюють нелегально. Ряд роботодавців може взагалі не платити за роботу, утримати останню зарплату або штрафувати за будь-які дрібниці. Багато компаній з працевлаштування неправильно оформляють документи і не переймаються тим, щоб українці законно перебували в сусідній країні. Це може закінчуватися депортацією та штрафами.

Слід зазначити, що можливість продовжити своє перебування у Польщі залежить від можливості отримати так звану карту побуту. Вона дозволяє працювати довше, ніж робоча віза, проте можливість її отримати пов’язана з правильним оформленням документів. Якщо документи будуть оформлені неправильно, українці не зможуть отримати заповітну карту побуту.

Як ми писали раніше, цього року заробітчани з України почали заробляти в Польщі приблизно на двісті злотих, або тисячу чотириста гривень, більше. Зросли зарплати і в Чехії, а також зросла кількість вакансій для українських громадян. Відомо, що незважаючи на певні економічні труднощі, спричинені глобальною пандемією COVID-19, зарплата потроху збільшуватиметься у всіх країнах Європи. Як правило, вона зростає або на відсоток зростання економіки, або на певну суму, обрану урядом.