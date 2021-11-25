Сумна звістка для користувачів домашнім інтернетом – він знову подорожчає

Тарифи на інтернет в Україні подорожчають, але все одно залишаться найдешевшими у Європі та світі. Так, це правда, американці, китайці, французи, австралійці та громадяни інших країн можуть позаздрити розцінкам для українців.





Член правління Інтернет Асоціації Олександр Арутюнян розповів трохи детальніше про нові ціни, та обґрунтував, чому це вимушена міра. На остаточну вартість впливає чимало факторів:

рівень інфляції;

підняття мінімальної заробітної платні;

подорожчання логістики та мита;

зростання ціни на кабелі для прокладки інтернету тощо.

Їх кореляція, динаміка формують ціноутворення. Ніхто не бере ці цифри із повітря.

Також варто зазначити, що на стрибок цін впливає рішення окружного адмінсуду Києва. Саме через нього вартість підскочить на 12% від тої, що є зараз. А все тому що ОАСК заблокував рішення про міжнародну торгівлю, тим самим дозволив запровадити неринкове мито на мідні кабелі та інші товари.

Всі ці чинники впливають на тарифи, тому підвищення є неминучим. Наприклад, новий тренд інтернет-сотка (швидкість 100 Мбіт/с) коштуватиме не менше, ніж 200 гривень на місяць. А якщо вам необхідна швидкість 1 гігабіт, то за нього прийдеться платити 300 гривень щомісяця.

Прогноз наступний: підвищення вартості широкосмугового інтернету неминуче.

Як воно відбуватиметься у різних регіонах — залежить від місцевих провайдерів. У великих містах ціни виростуть першочергово. Далі черга за малими містечками та селищами.

Андрій Фроленков керівник E&C Group прокоментував цю подію. Він зазначив, що вже дуже давно учасники ринку мріють про те, щоб дохід з 1 користувача послугою приносив 10 доларів. Щорічно зростає вартість на комунальні послуги, на продукти та одяг, навіть на мобільний зв’язок – лише інтернет на цифрове телебачення залишаються незмінними роками.