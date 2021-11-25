Шахраї почали обманювати людей на OLX з нагоди Чорної п’ятниці

У нашій країні наближається Чорна п’ятниця – період максимальних знижок та розпродажів наприкінці року. Активізувалися не лише покупці та продавці, а й шахраї. Вони продають дешевий товар, однак або просто виманюють особисті дані, або ж беруть гроші та пропадають після оплати.





Шахрайська схема: як вона працює

Як повідомляють експерти, шахраї розміщують інформацію про продаж товарів із величезною знижкою на честь Чорної п’ятниці. Як правило, це відбувається в соціальних мережах, на спеціальних сайтах-одноденках і великих майданчиках, таких, як OLX. Потім українці звертаються до продавця, який надсилає їм пропозицію внести частину передоплати, або ж відразу сплатити за покупку. Після цього товар нібито вирушає покупцю, якому протягом двох тижнів повідомляють, що товар уже відправили. Після цього шахраї зникають: блокують сторінки, закривають сайти та змінюють номери телефонів.

За порадами експертів, для того, щоб звести ризики при онлайн-шопінгу до мінімуму, необхідно заздалегідь скласти перелік товарів та послуг, які ви хочете отримати в ході розпродажу, а також вибрати магазини, в яких ви хочете їх придбати. Необхідно пам’ятати про перевірку продавців за допомогою інформації, що публікується у відкритому доступі.

Також важливо пам’ятати про такі пункти:

Товар потрібно оплачувати лише після його отримання.

Вибирайте тільки магазини, які відомі вам.

Якщо купуєте у приватників чи невеликих продавців, не забувайте їх перевіряти, шукайте справжні відгуки.

Не переходьте за посиланнями, які може надіслати продавець, вказуючи вам реквізити. Вони часто підробляють різні сайти, у тому числі ПриватБанку та OLX.

Якщо ви вкажете дані на «лівих» сайтах, то шахраї будь-якої миті зможуть сфальсифікувати їх, знявши гроші з вашої банківської картки. Таких випадків відомо багато.