Мошенники начали обманывать людей на OLX по случаю Черной пятницы

В нашей стране близится Черная пятница — период максимальных скидок и распродаж в конце года. Активизировались не только покупатели и продавцы, но и мошенники. Они продают дешевый товар, однако либо просто выманивают личные данные, либо же берут деньги и пропадают после оплаты.





Мошенническая схема: как она работает

Как сообщают эксперты, мошенники размещают информацию о продаже товаров с огромной скидкой в честь Черной пятницы. Как правило, это происходит в социальных сетях, на специальных сайтах-однодневках и на крупных площадках, таких, как OLX. Затем украинцы, обращаются к продавцу, который посылает им предложение внести часть предоплаты, либо же сразу уплатить за покупку. После этого товар якобы отправляется покупателю, которому в течение двух недель сообщают, что товар уже отправили. После этого мошенники пропадают: блокируют страницы, закрывают сайты и меняют номера телефонов.

По советам экспертов, для того чтобы свести риски при онлайн-шопинге к минимуму, необходимо заранее составить перечень товаров и услуг, которые вы хотите получить в ходе распродаж, а также выберите магазины, в которых вы хотите их приобрести. Необходимо помнить о проверке продавцов с помощью информации, которая публикуется в открытом доступе.

Также важно помнить о следующих пунктах:

Товар нужно оплачивать только после его получения.

Выбирайте только те магазины, которые известны вам.

Если покупаете у частников или небольших продавцов, не забывайте их проверять, ищите настоящие отзывы.

Не переходить по ссылкам, которые может прислать продавец, указывая вам реквизиты. Они часто подделывают различные сайты, в том числе ПриватБанка и OLX.

Если вы укажете данные на «левых» сайтах, то мошенники в любой момент смогут сфальсифицировать их, сняв деньги с вашей банковской карты. Таких случаев известно множество.