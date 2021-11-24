Новая пенсия перед самым Новым годом: анонсированные надбавки к пенсии

Уже совсем скоро первый месяц зимы. Некоторые ждут декабря, чтобы наконец почувствовать праздничную атмосферу. Некоторые хотят первого снега, выходных, отпуска, а некоторые просто ждут прибавки к пенсии.





Уже через неделю пенсии будут перечислены и пенсионеры получают больше, чем они привыкли. Некоторые из них получат сразу на 800 гривен больше, однако так повезет только 3-4% украинцев. Кто входит в их число?

Хорошую надбавку получат владельцы максимальной пенсии

В Украине есть пенсия, которая достигает почти 20 000 грн, больше того в 2022 году она таки перешагнет эту отметку. Однако получат максимальную выплату только 3% украинцев. Обычно это люди, которые 30 или 35 лет проработали на хорошо оплачиваемой должности. Имеется в виду зарплата в несколько раз больше средней по Украине, на тот или иной период. Конечно, позволить себе это может не каждый. Преимущественно в эту категорию попадают судьи, прокуроры, директора, лица занимавшие руководящие должности и т.д.

Что же касается всех остальных пенсионеров, то они тоже получат прибавку, но в разы более скромную. Следовательно, те, у кого минимальная пенсия, получат по 156 грн доплаты, те у кого средняя — примерно по 300-400 грн. На 200 гривен больше получат и те, кто только выходит на заслуженный отдых. Это женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж. Их минимальная пенсия будет составлять 2600 вместо 2400.

С началом 2022-го пенсии пересчитают еще раз

Ну и уже в первых месяцах нового года пенсии снова пересчитают. Суммы доплат будут примерно такими же, как и сейчас. В течение 2022-го пенсионная выплата, как и минимальная зарплата, будет меняться минимум дважды. Кроме того, будут еще и другие виды доплат ориентированные на военнослужащих, ветеранов АТО, их родственников и т.п.