Нова пенсія перед самим Новим роком: анонсовані надбавки до пенсії

Вже зовсім скоро перший місяць зими. Дехто чекає грудня, щоб нарешті відчути святкову атмосферу. Дехто хоче першого снігу, вихідних, відпустки, а дехто просто чекає надбавки до пенсії. Вже через тиждень пенсії будуть перераховані і пенсіонери отримують більше ніж вони звикли. Дехто з них, отримає одразу на 800 гривень більше, однак так пощастить лише 3-4% українців. Хто входить до їх числа?





Хорошу надбавку отримають власники максимальної пенсії

В Україні є пенсія, яка сягає майже 20 000 грн. – у 2022 році вона таки переступить цю позначку. Однак отримають максимальну виплату лише 3% українців. Зазвичай це люди, які 30 чи 35 років пропрацювали на посаді, що гарно оплачувалась. Мається на увазі зарплата у кілька разів більша за середню по Україні, на той чи інший період. Звісно, дозволити собі таке може не кожен. Переважно в цю категорію потрапляють судді, прокурори, директори, особи які займали керуючі посади, тощо.

Що ж до всіх інших пенсіонерів то вони теж отримають надбавку, але врази скромнішу. Відтак, ті в кого мінімальна пенсія, отримають по 156 грн доплати, ті в кого середня — приблизно по 300-400 грн. На 200 гривень більше отримають й ті, хто лише виходить на заслужений відпочинок. Це жінки та чоловіки, які досягли пенсійного віку і мають необхідний страховий стаж. Їхня мінімальна пенсія становитиме 2600 замість 2400.

Вже в перших місяцях нового року пенсії знову перерахують. Суми доплат, будуть приблизно такими ж, як і зараз. Протягом 2022-го пенсійна виплата, як і мінімальна зарплата мінятиметься мінімум двічі. Крім цього, будуть ще й інші види доплат орієнтовані на військовослужбовців, ветеранів АТО, їхніх родичів, тощо.