Стало известно, на какую пенсию в будущем может рассчитывать современная молодежь: цифры удивляют

В Украине пенсию могут получать только те, кто в течение жизни соблюдал несколько условий: был официально трудоустроен и платил совместно с работодателем страховые взносы.





Раньше с этим проблем не было, ведь поколение родившееся в 50-х, 60-х или 70-х годах в большинстве трудоустраивалось на работе по трудовой книжке. Более того, люди трудоустраивались на ту или иную вакансию сразу же после получения диплома и работали на одном месте до самой пенсии.

Сейчас подобное встречается в разы реже. Среди современной молодежи вакансии, где платят минимальную зарплату, популярностью не пользуются. Большинство родившихся в 80-х и 90-х сейчас работают заграницей или в частных фирмах, где зарплату получают в конверте. Что же ожидает это поколение на пенсии? Ничего хорошего.

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В правительстве видят и понимают, что проблема действительно существует. Все больше людей отказываются от стажа в пользу хоть и не официальной, но в разы более высокой зарплаты. О предстоящей пенсии не думают совсем, мол, еще рано. Однако время летит и все на что смогут рассчитывать будущие пенсионеры — это социальная помощь, которая гораздо меньше минимальной пенсии.

Чтобы дать украинцам шанс немного изменить это печальное развитие событий, правительство хочет создать специальные организации. Такие себе аналоги Пенсионных фондов, куда граждане будут самостоятельно вносить страховой взнос, тем самым зарабатывая себе пенсию. Ожидается, что дневной взнос составит 2 доллара. Будут платить его поровну работодатели и работники. Ожидается, что система заработает через 2-3 года.

Тем, кто не хочет думать о будущем, рекомендуют зайти на сайт Пенсионного фонда и в специальном калькуляторе рассчитать свою приблизительную пенсию. Разработчики этого калькулятора заявляют, многих появляющаяся на экране цифра моментально приводит в тонус и заставляет задуматься.