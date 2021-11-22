Пенсионеры считают дни: совсем скоро пенсия станет в разы больше

О запланированном повышении пенсий, которое состоится уже в декабре, говорится не впервые. Эту тему, по правде говоря, регулярно обсуждают и министр социальной политики на каждом очередном заседании и средства массовой информации.





Возможно, к этой теме так много внимания, ведь украинцы привыкли, что не всегда власть придерживается своих обещаний. А если о чем-то регулярно говорить и тем самым демонстрировать, что обещание услышано и все в ожидании реализации, то уже не удастся от обещанного отказаться.

Что же напомним еще раз о том, кому когда и на сколько повысят пенсию еще до конца этого года.

Повысят пенсионные выплаты всем категориям пенсионеров

Данный перерасчет связан с повышением прожиточного минимума, а значит, доплаты будут абсолютно всем без исключения. Отличаются только суммы доплат. Тем у кого минимальная пенсия (менее 2000 грн.) досчитают по 156 грн. Тем у кого максимальная – 10 минимальных, по 1567 грн.

Также большую пенсию получат те, кто только выходит на заслуженный отдых в декабре. При условии, что лицо достигло пенсионного возраста и имеет необходимый стаж (для мужчин 35 лет, а женщин 30 лет) оно может претендовать на пенсию в размере 2600 грн.

Вырастут и пенсии среднего размера. Такими в Украине считаются суммы в пределах 3000–5000 грн. Такую пенсию получает минимум 20% населения. Им доплатят по 300-400 грн в зависимости от размера страховых взносов, уплачиваемых лицом в течение трудового периода.

В 2022 тоже будет ряд повышений

Ну и напомним, что это финальное повышение, но только в рамках 2021 года. Уже в первые месяцы 2022 г. будет снова перерасчет. В общем, в следующем году изменений ожидается много. Вырастут и пенсии и требования к их получению, в том числе изменятся требования к стажу.